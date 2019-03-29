Son Dakika Haberleri: Almanya'da Organ Nakli Bekleyenlere Müjde!

Almanya'da Organ Nakli Bekleyenlere Müjde!

1 saat önce

BAKANLIK, ihtiyaç duyulan organ naklini yapabilmek için aksi görüş belirtilmediği sürece herkesi otomatik bağışçı kabul eden hükmü tasarıya koydu.

Almanya'da Organ Nakli Bekleyenlere Müjde!, System.String[]
BAKANLIK, ihtiyaç duyulan organ naklini yapabilmek için aksi görüş belirtilmediği sürece herkesi otomatik bağışçı kabul eden hükmü tasarıya koydu. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile SPD Sağlık Politikaları Sözcüsü Karl Lauterbach'ın ortak hazırladıkları tasarı, pazartesi günü Berlin'de düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacak.

Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde beyin ölümü gerçekleşen herkesin organları alınabilecek ve ihtiyaç sahibi hastalara nakil yapılabilecek. Bu durama itiraz etmenin yolları da kapanacak. Tasarıya göre sadece sağlığında "Organ bağışı yapmak istemiyorum" diye beyanda bulananların organlarının alınamayacağı belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:32 

fahrettin koca, Berlin, Güncel
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