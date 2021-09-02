Almanya'da SPD'nin başbakan adayı Scholz: "Aşırı sağa karşı harekete geçmemiz gerekiyor" - Son Dakika

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı olan Olaf Scholz, aşırı sağcılara karşı harekete geçmek gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı da olan Scholz, 16 kentte 24 saat Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol FM'e açıklamalarda bulundu.

Scholz, "Aşırı sağa karşı harekete geçmemiz gerekiyor. İnternette ve birçok başka yerde meydana gelen aşırı sağcı kışkırtmalara karşı da sessiz kalmamamız ve karşı durmamız lazım. Bu tüm halkın görevi." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçı saldırıların gerçekleştiği Hanau ve Halle şehirlerini ziyaret ettiğini dile getiren Scholz, aşırı sağcı saldırılar hakkında olaylar gerçekleştikten sonra bir kez değil, uzun süre konuşulması ve bunların akıllarda kalması gerektiğini kaydetti.

Scholz, internet üzerinden yapılan ırkçı kışkırtmalara karşı yasaların sertleştirildiğini belirterek, bunlar yeterli olmadığında başka adımlar atmaya da hazır olduklarını vurguladı.

Aşırı sağcı ve ırkçı olayları aydınlatmaları için polise ve savcılıklara yardımcı olmak gerektiğini de ifade eden Scholz, hükümete geldiğinde "demokrasi destekleme yasasını" çıkarmak istediğini anlattı.

Scholz ayrıca, aşırı sağcı ve popülist partilerin seçimlerde yüksek oranda oy almaması için herkesi sandık başına giderek demokratik partilere oy vermeye çağırdı.