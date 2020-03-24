Almanya'dan İtalya ve Fransa'ya yardım - Son Dakika

İtalya ve Fransa'daki korona virüs hastaları tedavi edilmek üzere Almanya'ya getirildi.



Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'ın İtalya'daki korona virüs hastalarını kabul edebileceklerini söylemesi üzerine hastalar ülkeye getirildi. Korona virüs taşıyan 8 hasta tedavi edilmek üzere uçakla Leipzig kentine getirildi. Klinik sözcüsü Markus Bien, getirilen hastalardan 2'sinin durumun kritik olduğunu söyledi.



Fransa'dan 2 hasta getirildi



Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesi konusundaki artan talebe karşın sıkıntı yaşayan Fransa'ya yardım teklif etmişti. Eyaletin Karlsruhe kenti yakınlarında bulunan Asklepios-Südpfalzklinik Hastanesine de Fransa'dan korona virüs tedavisi görmek üzere 2 hasta getirildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, pazar günü getirilen hastalar solunum cihazlarına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı.



Korona virüs salgını nedeniyle 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da son verilere göre 63 bin 927 vaka görülürken, Fransa'da ise vaka sayısı 19 bin 856'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 860'a yükseldi. - BERLİN