Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek - Son Dakika
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Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek

12.08.2022 20:56
Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek

Almanya'nın İberya Yarımadası'nı Orta Avrupa'ya bağlayacak bir gaz boru hattı için yaptığı çağrıya İspanya ve Portekiz'den olumlu yanıt geldi.

Almanya'nın İberya Yarımadası'nı Orta Avrupa'ya bağlayacak bir gaz boru hattı için yaptığı çağrıya İspanya ve Portekiz'den olumlu yanıt geldi.İspanya ve Portekiz, İberya Yarımadası ile Orta Avrupa arasında doğal gaz taşıyacak bir boru hattının yapılması için çağrıda bulunan Almanya'ya destek verdi.

İspanyol kamu televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Teresa Ribera, Scholz'un açıklamalarını olumlu bulduğunu belirterek İspanya'nın "sıvılaştırılmış gazın yeniden gaza dönüştürülmesine yönelik altyapısının kullanılmasıyla enerji krizinin çözümüne katkı sağlamaya istekli" olduğunu ifade etti.

Sorunun, doğal gazı Pirene Dağları'ndan Fransa'ya geçirmek olduğunu ve bunun bir yatırım gerektireceğini ifade eden Ribera, İspanya'nın doğal gaz ağını işleten Enagas şirketinin bu projeyle ilgili öngörüsünü de kamuoyuyla paylaştı. Ribera, "Enagas, boru hattının, sınırın İspanya tarafında sekiz ya da dokuz ay içinde faaliyete geçebileceği tahmininde bulunuyor" dedi.

Antena 3 televizyonuna açıklamada bulunan İspanya Sanayi Bakanı Reyes Maroto da "İspanya'nın hazırlıklı" olduğunu dile getirdi. Maroto, Scholz'un önerisinin başarıya ulaşması halinde "daha iyi gazlaştırma ve Avrupa içinde daha fazla bağlantı kurma" şansı yakalayacaklarını ve böylece enerji anlamında "kendi kendine yeten" duruma geleceklerini ümit ettiklerini belirtti.

Portekiz: Rus gazını ikame edebiliriz

Portekiz Başbakanı Antonio Costa da Orta Avrupa'ya yönelik bir boru hattı bağlantısının "bir öncelik" olduğunu ve Almanya'nın duruşunun bu konuda ilerleme kaydedilmesi için "Avrupa üzerindeki baskıyı artıracağını" ifade etti.

Costa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İberya Yarımadası, bugün Orta Avrupa'nın Rusya'dan ithal ettiği LNG'nin önemli bir bölümünü ikame edebilecek kapasiteye sahip" dedi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile arasındaki ilişkiler gerilen Moskova'nındoğal gaz akışını kesme tehdidiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığını bir an önce azaltmanın yollarını arıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Portekiz, İspanya ve Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya ulaşacak bir boru hattının eksikliğinin hissedildiğine vurgu yapmıştı. Scholz, böyle bir boru hattı olduğu takdirde, bunun Rusya kaynaklı tedarik krizinin aşılmasına da büyük katkı yapabileceğini söylemişti. Scholz, bu projeyle ilgili olarak İspanya, Portekiz, Fransa ve Avrupa Komisyonu'yla da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İspanya'da şu an altı tane sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi bulunuyor. Aralarında Avrupa'nın en büyük LNG tesisinin de bulunduğu bu tesislerde, deniz yoluyla İspanya'ya ulaşan sıvılaştırılmış gazlar işleniyor. Söz konusu tesislerin, Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatı kapasitesini artırabileceği düşünülüyor. Ancak Avrupa'nın geri kalanıyla bağlantıları olan Fransa'nın doğal gaz ağı ile İspanya arasında sadece iki düşük kapasiteli boru hattı bulunuyor.

Portekiz'de ise bir LNG tesisi var. İspanya ve Portekiz'deki tesisler, Avrupa'nın LNG işleme kapasitesinin üçte birini oluşturuyor.

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Kaynak: Deutsche Welle

Orta Avrupa, Portekiz, İspanya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'nın boru hattı önerisine Madrid ve Lizbon'dan destek - Son Dakika
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