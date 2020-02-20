Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Son Dakika
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Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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