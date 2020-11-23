Almanya'nın KRV eyaletindeki 2,5 milyon öğrenciden 5 bin 203'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı, ülkenin en kalabalık eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'nın (KRV) Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, eyalette eğitim göre 2,5 milyon öğrenciden 5 bin 203'ünün Kovid-19 ile enfekte olduğu bildirildi.

KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada KRV'de 19 Kasım itibarıyla 72 bin 711 öğrenci ve 4 bin 231 öğretmenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

13 okulun karantina nedeniyle kapatıldığı eyalette, öğrencilerin yüzde 95,4'ünün sınıflarında yüz yüze eğitim aldığı kaydedildi.

Öte yandan KRV eyaletine Almanya dışından gelen ve daha önce uygulamaya sokulan yolculara karantina mecburiyeti kaldırıldı.

Münster'deki Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, KRV eyaletinin korona ile ilgili ülkeye giriş yönetmeliğindeki riskli bölgelerden dönen yabancılar için karantina şartını geçici olarak kaldırdı.

Mahkeme, İspanya'nın Ibiza adasından Tenerifa adasına giden ve oradan da Almanya'ya dönen bir yolcunun şikayetini değerlendirerek, KRV eyaletinde yolcunun geldiği yerden daha fazla vakaya rastlandığını, bu durumda yolcunun karantinaya alınmasının anlamı olmadığına hükmetti.

Ülke genelinde önlemlerin uzatılması bekleniyor

Öte yandan Almanya genelinde virüsün yayılmasına karşı ay başında alınan ve bu ay sonuna kadar devam edecek olan tedbirlerin süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.

25 Kasım Çarşamba günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya gelecek olan eyalet başbakanlarının bu kararı alması bekleniyor.