Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği tanklar için yeterli mühimmat bulunmadığı iddia edildi - Son Dakika
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Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği tanklar için yeterli mühimmat bulunmadığı iddia edildi

27.04.2022 13:21
Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği tanklar için yeterli mühimmat bulunmadığı iddia edildi

Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı "Gepard" tipi uçaksavar tanklar için yeteri kadar mühimmatın bulunmadığı ileri sürüldü.

Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı "Gepard" tipi uçaksavar tanklar için yeteri kadar mühimmatın bulunmadığı ileri sürüldü.

Bild gazetesindeki haberde, Ukrayna'nın mart başında Almanya'dan Gepard tanklarını talep ettiği ancak Alman hükümetinin bu talebi mühimmatın bulunmadığı gerekçesiyle reddettiği aktarıldı.

Alman hükümetinin, tankların sadece 20 dakika kullanımına yetecek kadar 23 bin merminin bulunduğu bilgisini paylaştığı belirtilen haberde, bundan dolayı Ukrayna hükümetinin dün Almanya'nın Gepard tipi tankları sağlamasından dolayı hazırlıksız yakalandığı ifade edildi.

Haberde, Almanya'nın şimdi yakın zamanda söz konusu tanklar için yüz binlerce mühimmat satın alacağı kaydedildi.

Deutschlandfunk radyosunun haberinde de İsviçre hükümetinin, Almanya'nın Gepard tankları için bu ülkede üretilen mühimmatı Ukrayna'ya tedarik etmesine izin vermediği belirtildi.

Haberde, Almanya'nın bu yönde yaptığı talebin İsviçre'nin tarafsızlığına atıfta bulunarak olumsuz yanıtlandığı kaydedilerek, İsviçre'nin bu vetosundan sonra Almanya'nın Ukrayna'ya hangi mühimmatı sağlayacağının bilinmediği kaydedildi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melniyk de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Almanya Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya Gepard tipi tankların gönderileceğine ilişkin paylaşımı alıntılayarak "İyi bir mesaj. Sadece mühimmat yok." ifadesini kullandı.

Almanya, dün Gepard tipi uçaksavar tanklar tedarik edeceğini açıklamıştı.

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Mühimmat, İsviçre, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği tanklar için yeterli mühimmat bulunmadığı iddia edildi - Son Dakika


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