"Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" ihaleye çıkıyor - Son Dakika

"Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" ihaleye çıkıyor

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' 21 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' 21 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehri geleceğe taşımak için gece gündüz çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ile belediye arasında köprü kuracak, iletişimi güçlendirecek 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi' hizmet binasının yapımı için ihaleye çıkıyor. Projesi hazırlanan merkezin yapımı için 21 Eylül'de ihaleye çıkacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, binayı en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacak.

17 ilçenin tamamıyla ilgili her türlü şikayet ve taleplerin alınacağı merkezin 7/24 hizmet vereceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kurulan bu merkez sayesinde vatandaşlar, şikayetlerini bildirmek için farklı telefon numaralarını aramayacak. 153'ü tuşlayarak 17 ilçenin tamamıyla ilgili her türlü talep ve şikayetleri kolaylıkla bildirecekler" dedi.

Küreselleşmeyle ve yeni dijital teknolojilerle birlikte dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden Başkan Demir, "Bir kurum, başarısını ve sürdürülebilir kalitesini sağlamak için değişmelidir. Projenin amacı bu değişimle birlikte belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve vatandaşın taleplerini hızlı ve etkili şekilde karşılayarak vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsemektir. Samsun Alo 153 Binası, Atatürk Bulvarı üzerinde, raylı sistem hattına paralel konumda bulunmaktadır" diye konuşu.

Toplam inşaat alanının 983.46 metrekare olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Bu proje bizim için çok önemli. 1 milyon 350 bin insanımız dahil, şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan bize ulaştırabilecek." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Samsun, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi' ihaleye çıkıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak         
21:33
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak         
15:19
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 21:40:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" ihaleye çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei