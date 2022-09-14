Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
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Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2)

14.09.2022 00:09
Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2)

GÖZALTI SAYISI 11 OLDUAntalya'da, Alparslan Türkeş Canbolat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin Serik Adliyesi'nde işlemleri sürerken, polis olaya karışan firari durumdaki 5 şüpheliyi daha yakaladı.

GÖZALTI SAYISI 11 OLDU

Antalya'da, Alparslan Türkeş Canbolat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin Serik Adliyesi'nde işlemleri sürerken, polis olaya karışan firari durumdaki 5 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son yakalanan şüphelilerden 3'ü de ifadeleri sonrası adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı konularak 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. İşlemleri henüz tamamlanmayan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
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