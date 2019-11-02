Son Dakika Haberleri: Altay: 3-2
Son Dakika Spor Altay: 3-2

Altay: 3-2

6 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak CansızHATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Bokila x), Caner (xxx)ALTAY: Emre (x), Deniz (xx) (Dk.

Altay: 3-2, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Bokila x), Caner (xxx)

ALTAY: Emre (x), Deniz (xx) (Dk. 68 Yılmaz x), Kappel (xx), Tavares (xx) (Dk. 78 Oğuz Han x), Tatos (xx) (Dk. 46 Leandrinho xx), Putsıla (x), Paıxao (xx), İbrahim (xx), Gençer (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) - Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay'ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:16 Kaynak: DHA
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