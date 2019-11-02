Altay: 3-2

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Bokila x), Caner (xxx)

ALTAY: Emre (x), Deniz (xx) (Dk. 68 Yılmaz x), Kappel (xx), Tavares (xx) (Dk. 78 Oğuz Han x), Tatos (xx) (Dk. 46 Leandrinho xx), Putsıla (x), Paıxao (xx), İbrahim (xx), Gençer (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) - Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay'ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi.