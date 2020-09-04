Altay'a Bulgar orta saha

TFF 1'inci Lig'de yaptığı 14 transferle yeni sezona iddialı hazırlanan Altay'da stoper arayışları sürürken, siyah-beyazlıların orta sahaya da takviye gerçekleştireceği bildirildi. İzmir ekibinin son olarak Macaristan'ın MOL Fehervar takımında oynayıp şu an boşta olan Bulgar oyuncu Georgi Milanov ile temasa geçtiği öğrenildi. Forvet arkasında görev yapan ve ayrıca her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten yönetimin olumlu yanıt aldığı belirtildi. Futbola ülkesinin Litex Lovech takımında başlayan Milanov, 2013-2014 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oldu. Moskova ekibinde Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Milanov, ardından İsviçre'nin Grasshoppers takımına transfer oldu. Macaristan'da Vidi forması da giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon MOL Fehervar'da 25 maçta 3 gol attı.

KAMPI GALİBİYETLE KAPATTI

Öte yandan Altay, Afyonkarahisar kampının son hazırlık maçında Menemenspor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada yeni transferlerden Jasmin Suck kaydetti.GİDECEK VE KALACAK İSİMLER BELLİ OLACAK

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen İzmir ekibinde gelecek yıl kadroda olacak ve yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor. Teknik direktör Yücel İldiz, hafta başında takımda kalacak ve gidecek oyuncuların belirleneceğini ifade etti. Siyah-beyazlıların Osmanlıspor'dan transfer ettiği orta saha Jovan Blagojevic ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.