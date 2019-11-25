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Altay'dan sert düşüş

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Akhisarspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, kötü gidişe bu hafta da engel olamadı.

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TFF 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Akhisarspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, kötü gidişe bu hafta da engel olamadı. En son 2'nci Lig'de mücadele ettiği 2014-15 sezonunda bir kez 6 maçlık, bir kez de 4 maçlık mağlubiyet serisi görerek 3'üncü Lig'e düşün siyah-beyazlılar, 5 sezon sonra aynı kabusu yaşadı. Ligde son olarak 8'inci haftadaki derbide Altınordu karşısında galibiyet elde eden İzmir ekibi, daha sonra Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D), Fatih Karagümrük ve Akhisarspor'a (D) yenilmekten kurtulamadı.

Play-Off hattının 5 puan gerisinde yer alan 15 puanlı Altay, bir basamak düşerek 11'inci sıraya geriledi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "İyi oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. İki tane şanssız gol yedik, mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Mutlaka bir yerde bu şansızlık dönecektir" dedi. Bu hafta pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda sol dizinden sakatlanan Helder Tavares'in durumu belirsiz.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
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