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Altıeylül'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika

Altıeylül'de lavanta hasadı başladı

10.07.2021 00:58
Altıeylül'de lavanta hasadı başladı, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Nergiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda lavanta hasadına katıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Nergiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda lavanta hasadına katıldı.

Tarımla uğraşan vatandaşlara rehber oluyorlar

Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce yürütülen faaliyetler kapsamında 6 bin 650 adet fide dikilmişti. Dikilen fideler arasından 700 adet Ekinezya, 700 adet Bilyalı Kekik, 700 adet Melisa, 700 adet Aynısefa, 700 adet Sivri Kekik, 700 adet Ölmez Çiçek, 250 adet Lavanta, 700 adet Biberiye, 700 adet Anadolu Adaçayı ve 700 adet Mercanköşk bulunuyordu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin de yapıldığı tarlalarda aynı zamanda buğday, sebze ve meyve üretimi de gerçekleştiriliyor. " Türkiye'yi doyuran il Balıkesir; Balıkesir'i doyuran ilçe de Altıeylül'dür" diyerek yola çıkan Başkan Avcı, tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veriyor. Altıeylül tarım ve hayvancılık açısından Balıkesir'in en verimli topraklarına sahip ilçesi olmasından dolayı da Altıeylül Belediyesi'nce çiftçiye, tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük destekler sunuluyor. Son dönemde özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusunda da ilerleme kaydeden Altıeylül Belediyesi, Altıeylül'de yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşlara da bu konuda rehberlik ediyor.

İlerleyen zamanlarda tarım festivalleri planlanıyor

Nergiz Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün işletmesindeki bu alan yaklaşık olarak 100 dönümden oluşuyor. İçerisinde buğday alanı, sebze, meyve, elma ağaçları, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta bahçesinin de bulunduğu alanı işleten Altıeylül Belediyesi, son olarak lavanta hasadını gerçekleştirdi. Kendi personeline kolaylıklar dilemek için burada olduğunu söyleyen ve lavanta hasadına bizzat katılan Başkan Avcı, "Balıkesir için Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Altıeylül'ü de Balıkesir'i doyuran ilçe olarak görüyoruz. Çünkü tarım Altıeylül'de, hayvancılık Altıeylül'de ve verimli topraklar Altıeylül ilçemizde bulunuyor. Bu verimli topraklar içerisinde yetişen ürünleri sadece Balıkesir'imize değil, bütün Türkiye'ye göndererek ülkeye katkı sunuyoruz ki bunlardan en önemlilerinden birisi de Cinge Sarımsağı'dır. Geçenlerde İl ve İlçe Tarım Müdürümüz bizleri Konakpınar tarafına davet ettiler. Orada 500 dönümlük bir alanda kiraz ve diğer meyve üretimi yapan çiftçilerimizi de ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapan çiftçilikle; tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçeyiz. Bizler de vatandaşlarımıza katkı sunmak adına burada çiftçi eğitim merkezlerini de kuracağımız ve bir taraftan da çocuklarımızın ayaklarını yere basabileceği, enerjilerini atabileceği güzel bir alanı şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. İnşallah ileriye doğru burada 'Nergiz'de Nergis Festivali' ve tarım festivalleri yapacağız. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği alanlar oluşturacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Hisarcık, Lavanta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıeylül'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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