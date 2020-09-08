Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e verilecek - Son Dakika

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenecek olan 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu. Festival kapsamında düzenlenecek ödül töreninde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz'a takdim edilecek.

Türk sinemasının önemli film festivallerinden biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ustalar bu yıl da unutulmadı. 27'nci kez düzenlenen festival kapsamında verilen Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri'nin ve Orhan Kemal Emek Ödülü'nün takdim edileceği üç isim açıklandı. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ile oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz'a veriliyor. Üç usta isme ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni'nde takdim edilecek.

14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler, pandemi nedeniyle 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması' olmak üzere sadece iki kategoride yarışacaklar.27'NCİ ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ HAKKINDAFestivalin yürütme kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından davet edilen usta isimlerden oluşuyor. Başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği yürütme kurulunda Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu, İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay yer alıyor. Festival direktörlüğünü ise uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali sinema bölümü direktörlüğünü yürüten Kadir Beycioğlu üstleniyor.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden olan film festivalini, koronavirüs salgını şartlarını göz önünde bulundurarak, gerçekleştireceklerini belirtti. Karalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını gözeten bir düzenlemeyle fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı bir ortam için gerekli çalışmaların festival yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.Festivalin Uzun Metraj Film Yarışması'nın başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği jürisinde; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay yer alıyor.40 FİLM BAŞVURDU

Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada; Anıl Gelberi'nin yönettiği 'Plaza', Barış Hancıoğulları'nın yönettiği 'Yeniden Leyla', Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız', Fatih Özcan'ın yönettiği 'Mavzer', Faysal Soysal'ın yönettiği 'Ceviz Ağacı', Gökçin Dokumacı'nın yönettiği 'Kuyudaki Taş', Hacı Orman'ın yönettiği 'Körleşme', Leyla Yılmaz'ın yönettiği 'Bilmemek', Onur Ünlü'nün yönettiği 'Topal Şükran'ın Maceraları' ve Umut Evirgen'in yönettiği 'Ben Bir Denizim' olmak üzere 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı.