Altındağlı işitme engelli güreşçilerden 2 gümüş ve 2 bronz

Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılan Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Altındağlı sporcular Avrupa'yı fethetti. Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak Niğde'de, ardından Kızılcahamam'da yoğun kamp sürecine giren, ardından da Belarus'ta şampiyonluk için ter döken genç sporcular, rakipleriyle zorlu mücadeleler gerçekleştirdi. İşitme engelli sporcular; Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan rakiplerinin sırtını yere getirmek için ter döktü.

MADALYALAR MEHMETÇİK'E

Final müsabakalarında Kadir Mert Türkmen 55 kiloda, Tolga Şimşek ise 60 kiloda gümüş madalya sahibi olurken, Bayram Aksakal ve Hakan Sakat ise Büyükler Grekoromen kategorisinde bronz madalya kazandı. Belarus'ta İstiklal Marşımızı okutan ve bayrağımızı dalgalandıran sporcular, madalyalarını Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe armağan etti.

BAŞKAN BALCI'DAN TEBRİK

İşitme Engelliler Güreş Takımı'nın Altındağ Belediyesi'nin gururu olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, takımın bu şampiyona için çok çalıştığını, çok yoğun bir kamp süreci geçirdiğini söyledi. Başkan Balcı, "Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım bizim takımımız... Altındağımızı bu zamana kadar pek çok müsabakada başarıyla temsil ettiler. Avrupa Şampiyonası'ndan 2 gümüş, 2 bronz madalya ile döndüler. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)