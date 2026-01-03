Amasya'da Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
Amasya'da Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

Amasya\'da Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza
03.01.2026 19:09
Karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

AMASYA'da kamyonetiyle karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, yakalaması bulunan araç da trafikten men edildi.

Olay, 1 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün karla kaplı yolda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek, aracı tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, yakalaması olduğu belirlenen kamyonet trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

