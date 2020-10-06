Amasya'da kadınların istihdamı için proje başlatıldı - Son Dakika

Amasya'da çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması amacıyla "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" başlatıldı.

Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından oluşturulan 1 milyon 672 bin lira bedelli proje kapsamında psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, rehberlik ve psikolojik danışman, çocuk gelişimcisinden oluşan 15 meslek elemanına eğitimler verilecek ve kadınların meslek edinmeleri için tekstil atölyesi, kablo gruplama atölyesi ve plastik sanayi atölyesi kurulup, istihdamları sağlanacak.

Vali Mustafa Masatlı, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin sayısının azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Projeler üreterek ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Masatlı, "Bu projede anne ve çocukların tek ebeveynli aile olarak yaşadıkları süreçleri anlamak, yaşanan güçlükleri ve gereksinimlerini belirleyerek tek ebeveynli aile olmanın, psiko-pedagojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki olmak üzere farklı alanlardaki etkilerini ortaya çıkararak çocuklar ve ailelerine yapılandırılmış bir program çerçevesinde 3 ile 5 yıl arasında destek sağlayarak ailelerin ve çocukların güçlendirilmesini sağlamak ve güçlendirilen aileyi sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmaya amaçlıyoruz. Tek ebeveynli ailede yaşayan suça sürüklenmiş ve mağdur çocuk pozisyonuna düşmüş çocuk vakalarının sayısının azalması da hedeflerimiz arasında. Projeler üretmeye ve çalışmalarımıza tüm gücümüz ve gayretimizle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Masatlı, Amasya'nın ilk Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin ve Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Erdem Yüksel katıldı.