Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

24.05.2022 16:13
Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, organize sanayi bölgelerinin verimli şekilde çalışmasının Amasya ve ülke ekonomisi ile istihdama önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Amasya, Merzifon ve Suluova OSB'de genişleme, kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB'de ise kamulaştırma, imar planı ve altyapı proje çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Masatlı, söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla Amasya sanayi kapasitesinin yüzde 103 oranında büyüyeceğini vurguladı.

OSB'lerde sürdürülen çalışmaları anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB'de doluluk oranı yüzde 98'e ulaştığından, 144 hektarlık 2 Nolu ilave alan için başlatılan genişleme çalışmaları Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Taşova OSB'de kamulaştırma, imar planı ve altyapı proje çalışmaları devam etmektedir. Bunun dışında Amasya Karma OSB'de 49,2 hektarlık, Suluova Karma OSB'de ise 94 hektarlık genişleme alanları için Bakanlığımızın oluru ile yer seçimleri tamamlanmıştır."

Toplantıya OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş ile OSB'lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.

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Türkiye'nin en büyük mumya ailesi Türkiye'nin en büyük mumya ailesi Vali Masatlı: 'Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek' Vali Masatlı: 'Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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