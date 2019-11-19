Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merzifon'dan Osmancık'a giden, Aykut Güler idaresindeki 34 GS 2065 plakalı otomobil Sarıköy mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Güler ile otomobildeki Rukiye Güler yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı