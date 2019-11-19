Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merzifon'dan Osmancık'a giden, Aykut Güler idaresindeki 34 GS 2065 plakalı otomobil Sarıköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Güler ile otomobildeki Rukiye Güler yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmancık, Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]