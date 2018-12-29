Amatör Denizcilik Belgesi Başvuruları Sürüyor
27 dakika önce
Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında başlatılan amatör denizcilik eğitimi için kayıtların sürdüğünü belirtti.
Sinop
Liman Başkanı Kazım Alpay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında başlatılan amatör denizcilik eğitimi için kayıtların sürdüğünü belirtti.
Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar bin milyon kişinin amatör denizci belgesi alması hedefiyle başlatılan "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi"nin devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda amatör denizcilik belgesi eğitimi ile ilgili duyuru yaptıklarını anlatan Alpay, "Bugüne kadar 2 bin kişi müracaat etti. Önce eğitim verildi, ardından sınav yapıldı. Konuyla ilgili müracaatlar devam ediyor. Tekrar eğitim ve sınav takvimi açıklanacak. Her ay eğitim sonrasında sınav yapacağız. Belge almak için vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık." dedi.
Alpay, 24 metreye kadar özel tekne kullanmayı sağlayacak yeterlilik belgesine sahip olabilmek için 14-18 yaş arasındakilerin veli muvafakatı ile başvurabileceğine işaret ederek, diğer gerekli belgeleri temin ettikten sonra isteklilerin başkanlıklarına müracaat edebileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:47 Kaynak: AA
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