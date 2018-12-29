Son Dakika Haberleri: Amatör Denizcilik Belgesi Başvuruları Sürüyor

Amatör Denizcilik Belgesi Başvuruları Sürüyor

27 dakika önce

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında başlatılan amatör denizcilik eğitimi için kayıtların sürdüğünü belirtti.

Amatör Denizcilik Belgesi Başvuruları Sürüyor, System.String[]
Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında başlatılan amatör denizcilik eğitimi için kayıtların sürdüğünü belirtti.

Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar bin milyon kişinin amatör denizci belgesi alması hedefiyle başlatılan "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda amatör denizcilik belgesi eğitimi ile ilgili duyuru yaptıklarını anlatan Alpay, "Bugüne kadar 2 bin kişi müracaat etti. Önce eğitim verildi, ardından sınav yapıldı. Konuyla ilgili müracaatlar devam ediyor. Tekrar eğitim ve sınav takvimi açıklanacak. Her ay eğitim sonrasında sınav yapacağız. Belge almak için vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık." dedi.

Alpay, 24 metreye kadar özel tekne kullanmayı sağlayacak yeterlilik belgesine sahip olabilmek için 14-18 yaş arasındakilerin veli muvafakatı ile başvurabileceğine işaret ederek, diğer gerekli belgeleri temin ettikten sonra isteklilerin başkanlıklarına müracaat edebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:47 Kaynak: AA

Sinop, Denizcilik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı Pentagon'dan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha Geldi

Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek Sofuoğlu'nun Danışmanından Açıklama: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:14:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Denizcilik Belgesi Başvuruları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]