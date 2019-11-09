Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'de "Şahane İndirim Günleri" başladı
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr'de 'Şahane İndirim Günleri' başladı

Amazon.com.tr'de "Şahane İndirim Günleri" başladı

6 saat önce

Amazon.com.tr'nin yıl sonuna kadar farklı dönemlerde hayata geçireceği indirim sezonlarının ilki başladı.

Amazon.com.tr'de

Amazon.com.tr'nin yıl sonuna kadar farklı dönemlerde hayata geçireceği indirim sezonlarının ilki başladı.

Amazon.com.tr'nin açıklamasına göre, oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride yüzde 60'a varan indirimlerin yer alacağı Şahane İndirim Günleri 9-11 Kasım'da geçerli olacak.

Yıl sonuna kadar sürecek indirim sezonunun ilki olan Şahane İndirim Günleri kapsamında yapılacak 50 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz olacak.

Liste fiyatı 3 bin 699 TL olan Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu indirim günleri kapsamında 2 bin 199 TL'den satışa sunan Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri'ne özel fırsatlar sayfasında Geox, Adidas, Puma, Koton, Levi's, Braun, Lego, Oral-B, Tefal, Xiaomi, Apple, Bose, Nikon, Prima gibi seçkin markaların yanı sıra diğer birçok marka önemli indirimlerle yer alıyor.

Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu
BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:27:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'de "Şahane İndirim Günleri" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]