Amazon.com.tr'nin Şahane İndirim Günleri başladı.

Amazon.com.tr, 9- 11 Kasım'da geçerli olacak Şahane İndirim Günleri'ni duyurdu.

Şahane İndirim Günleri boyunca tüketiciler modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.

Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L'oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi ve Vitra gibi birçok prestijli global markanın ürünleri 3 gün sürecek kampanya boyunca uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.