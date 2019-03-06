Son Dakika Haberleri: Amca, Yeğenini Tarla Yüzünden Av Tüfeğiyle Vurdu

Amca, Yeğenini Tarla Yüzünden Av Tüfeğiyle Vurdu

1 saat önce

Konya'da tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, amcası tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Amca, Yeğenini Tarla Yüzünden Av Tüfeğiyle Vurdu, System.String[]
Konya'da tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, amcası tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi üzerinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman P. (54) ve yeğeni Kemal P. (34) arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Osman P. yanında getirdiği av tüfeğiyle yeğeni Kemal P.'ye 7 el ateş etti. Daha sonra Osman P., av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı yeğenin başında bir süre bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal P., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Osman P. ve oğlu ise Konya Numune Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere Konya Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Yaralı Kemal P.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Çarıklar, Meram, Konya, 3. Sayfa
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