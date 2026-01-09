Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması

Anadolu Ajansı\'nın Yılın Kareleri Oylaması
09.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in önemli olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erhan, "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

Erhan, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak üzere kurulduğunu belirten Çağrı Erhan, "Bugün aradan yüzyılı aşkın bir süre geçtikten sonra dünyanın dünyaya sesini duyuruyor." dedi.

Erhan, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca küresel birtakım kurumların hegemonyası altında bulunan uluslararası iletişim sürecinde bazılarının görmek istemediklerini dünyanın dört bir yanına duyuran çok önemli uluslararası bir ajans haline geldi. Bugün Gazze'de eğer bir soykırım davası açıldıysa bu büyük ölçüde Anadolu Ajansının ortaya koymuş olduğu kanıtlarla oldu. Eğer dünya bugün pek çok haksızlığın ve insanların örselenmesinin, farkındaysa bu yine büyük ölçüde Anadolu Ajansının çalışmalarıyla oldu.

Bugün oy verdiğimiz, bu birbirinden değerli fotoğraflar da gösteriyor ki sadece Türkiye'de değil gerçekten de dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansının muhabirleri insanların daha iyi aydınlatılmaları ve bilgi sahibi olmaları için çalışıyorlar ama bunu yaparlarken de insani duygularımızı okşayan, bazen gözümüzü yeşerten bazen yüzümüzü güldüren, bir tebessüme çehremizin sahip olmasına yol açan kareleri de yakalıyorlar. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansına da başarılar diliyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:58:40. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.