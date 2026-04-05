Gülben Ergen'e soruşturma! Kapısına polis dayandı
Gülben Ergen'e soruşturma! Kapısına polis dayandı

05.04.2026 10:27
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle şarkıcı Gülben Ergen hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve evine polis geldiğini duyuran Ergen, "İfade vermekten onur duyacağım" dedi.

POLİS EVİNE GİTTİ, ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” ifadelerini kullandı. 

FATMANUR ÇELİK VE KIZI SAHİLDE ÖLÜ BULUNDU

“Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin” sözleriyle kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

İddiaya göre Fatmanur Çelik, çocuk yaşta A.Ş'nin istismarına uğradı ve daha sonra zorla evlendirildi. Evlilikten dünyaya gelen kızı Hifa İkra Şengüler’in de aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Fatmanur Çelik, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmuş ve kamuoyundan destek istemişti. Çelik’in daha önce yaptığı “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” açıklaması, yaşananların ardından yeniden gündeme gelmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • adem sen adem sen:
    Eve niye polis gider ki davete isteriz gelirdi bence moda oldu eve polis'in gitmesi 44 51 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    dügüne çagırmıyorlarki davet göndersinler 50 35
    adem sen adem sen:
    Evet güzel kardeşim düğüne çağırmıyorlar ama suçun ve kişinin durumuna göre davet de yapılır gidip evinden de alınır Sonuçta insanların bir çevresi var dostu var düşmanı var Öyle değil mi Yarın bir gün senin başına gelse bence daha iyi anlarsın bu durum inşallah gelmez tabii de 22 10
    Dene Mene Dene Mene:
    Gülbenin onur duyduğu videoyu bilmeyen mi var, yazık ya millet onurun ne olduğunu bilmiyor 2 0
  • As81855655 As81855655:
    neden onur duyduğunu anlamadım. 8 1 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    ???? 5 2 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    gülben gülben seni her gördüğümde eski videoların geliyor aklıma menşur olmak için katlandıkların geliyor birçoğu unutuldu yaptığın hayırlar ile hatırlan tatar ramazanın zeynebi kimseye musallat olmayıver biraz kendine hakim ol 0 0 Yanıtla
