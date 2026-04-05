Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı
Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı

05.04.2026 08:50
8 yaşında evlatlık alınan 26 yaşındaki İbrahim, "Üvey ailem beni hiç sahiplenmedi. Biyolojik babamı bulmak istiyorum" deyince ortalık karıştı. Üvey annesi Güley ise "Beni bu çocuktan kurtarın" diyerek bir televizyon programına başvurdu. Anne Güley, "Çalıştım, borç yaptım ona ev aldım. Büyüttük nankör çıktı. Ailesi gelmese de bırakıp gideceğim" diye konuştu.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında, evlatlık alınan bir gencin üvey ailesiyle yaşadığı çarpıcı kriz gündeme damga vurdu. Programa katılan anne Güley’in “Beni bu çocuktan kurtarın. Evlatlık aldık pişmanız” sözleriyle başlayan polemik, 26 yaşındaki İbrahim’in “Beni hiç sahiplenmediler, babamı bulmak istiyorum” açıklamasıyla büyürken, taraflar canlı yayında karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.

"BANA HİÇ SAHİP ÇIKMADILAR"

Henüz 8 yaşındayken evlatlık alındığını belirten İbrahim, ailesine yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Kendisine hiçbir zaman ait hissettirilmediğini öne süren genç, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar. Hiç sahiplenmediler. Üvey ailemi istemiyorum. Babamı bulmak istiyorum” dedi. 

"BİZE ANNE-BABA DEMİYOR"

Anne Güley ve baba Ahmet, oğullarına karşı görevlerini yerine getirdiklerini savundu. İbrahim’in evlatlık olduğunu başından beri bildiğini söyleyen aile, “Sonradan öğrenip üzülmesin diye hiç saklamadık. Ama bize anne-baba demiyor” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜTTÜK NANKÖR ÇIKTI"

Anne Güley’in sözleri ise dikkat çekti. Oğlu için büyük fedakarlık yaptığını anlatan Güley, “Sarılıp sarılıp öpüyordum. ‘Ana kurban’ diyordum. Kirada oturdum, o oturmasın diye çalıştım, borç yaptım ev aldım. Ayakları üzerinde dursun istedim. Büyüttük, nankör çıktı” dedi.

"ONU BURADA BIRAKIP GİDECEĞİM"

Güley, sözlerinin devamında, “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim. Ne hali varsa görsün” diyerek tepkisini sert şekilde dile getirdi.

İbrahim ise üvey ailesinin, biyolojik ailesini bildiğini ancak kendisine söylemediklerini savunurken aile gerçeği bilmediklerini dile getirdi.

    Yorumlar (15)

  • Filinta Filinta:
    Herkes Baba olur ama babalık yapamaz. Herkes Ana olur ama analık yapamaz. Bu insanlar sana analık ve babalık yapmış yetiştirmiş ve büyütmüş ne mutlu onlara. Bence şükretmesini bilmelisin. 217 1 Yanıtla
    Talip Konyali Talip Konyali:
    İyilikten maraz doğarmış...hiç bulaşmasalar daha iyi miş...Allah iyilerle karşılaştırsın ve yaşatsın inşallah.. 124 0
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    İzledim bunu. Gerçekten kadın kendince yapması gerekeni yapmış. Bu kadar nankör olunmaz. Nankörlügun ete kana bulanmış hali bu çocuk 106 0 Yanıtla
  • Leyla.06 Leyla.06:
    Bak büyüt sonuç bu . Yurtta büyüyüp devlet onları memur yapıp hayatlarını kurtarıyor zaten. Hatta tanıdığım biri var şuan sivil askeri personel hizmetli kadrosuna atıyorlar genelde onları. Bu kişiyi annesi 13 yaşında yurda vermiş .anne ve babası var kardeşleri var evliler hiç bir sorunda yok. Tek amaç devlet memur yapsın düşüncesi. Şunu söyleyemeye çalışıyorum bırakın yurtta kalsınlar. zaten devlet onları koruyor. Tüm hikayelerde sonuç bu ... Bırakın boş verin "Elin gülü size kokmaz "..... 86 10 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    nankör insanlardan nefret eederim. 80 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    zaten nankör olmasa babasını aramaz 11 0 Yanıtla
    hasan can hasan can:
    Ailesini arasın belki o zamanın sarjlarindan dolayı maddi imkansızlıklar dan dolayi bakamayip evlatlık vermişler ama çocuğun yaptığı gerçekten nankörlük iyisiyle kötüsüyle büyütmüşler neyse ALLAH yardimcimiz olsun 4 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
