'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı (2) - Son Dakika

'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı (2)

AKSARAY VALİSİ: HEM KANGAL HEM MALAKLININ TANITIMI OLDU Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, 'Aksaray malaklısı' olarak bilinen çoban köpeğiyle ilgili paylaşımlarının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan ile sosyal medyada aralarında geçen diyaloğa ilişkin açıklama yaptı.

'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı (2), System.String[]

AKSARAY VALİSİ: HEM KANGAL HEM MALAKLININ TANITIMI OLDU

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, 'Aksaray malaklısı' olarak bilinen çoban köpeğiyle ilgili paylaşımlarının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan ile sosyal medyada aralarında geçen diyaloğa ilişkin açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimin ilk günü düzenlenen törene katılan Vali Aydoğdu, burada gazetecilerin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Aksaray çok değerleri olan bir şehir. Hem turistik ve kültürel hem tarım ve sanayi anlamında tanıtım eksikliğini arkadaşlarımızla gördük. Şehrimize dijital medyanın önde gelen isimleriyle birlikte Ihlara Vadisi'nde bir kamp yaptık. Bu kamp esnasında Aksaray'ın sembolü olan Malaklı köpekleri de vardı. Gelen misafirlerimiz, onları görünce tabi ki hayretler içinde kaldılar ve 'Burada malaklı mı var?' dediler. Sonra editör Ersin Çelik bir tweet attı. 'Sivas valimiz bu konuda ne diyor Kangal'lar ile' diye. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnamesi'nde malaklı köpekleri, 'Anadolu aslanı' olarak geçiyor. Ben de ondan alıntı yaparak, 'Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu aslanı', Aksaray malaklısıdır' dedim. Bunun üzerini değerli Sivas valimiz, 'Her şey cüsse ile olsa ormanların kralı aslan değil fil olurdu' cevabını verdi. Biz de ona Google'a girdiğinde "Anadolu aslanı' hangi ile aittir' dediğinizde direkt Aksaray'ın çıktığını yazdık. Tekrar Sivas valimiz buna da tatlı bir cevap verdi. Sonunda şuna geldik. Malaklı da bizim, Kangal da bizim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 81 ilin bütün güzellikleri hepimizin. Burada şöyle tatlı bir güzellik oldu; hem Kangal hem de malaklının Türkiye çapında tekrar bir farkındalığı ve tanıtımı oldu. Ben böyle sosyal medyanın çok fazla görmediği çok nezih ve tatlı bir üslupla geçen bu atışmayı çok beğendiğimi ve herkesin de bunu taktir ettiğini gördüm."AKMİD BAŞKANI: 'ANADOLU ASLANI', AKSARAY MALAKLISIDIRAksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz da Aksaray ve Sivas valilerinin bu diyaloğunun, köpeklerin tanıtımına katkısı olduğunu söyledi. Tıpırdamaz, "Aksaray valimiz ile Sivas valimizin arasındaki atışma şehrimizde gündem oldu. Bu bence çok tatlı bir olay. Böyle şeyler tadında, tuzunda yapılınca ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Malaklı ve Kangal'ımızın tanıtımında büyük gündem oldu. 'Anadolu aslanı' Aksaray malaklısıdır. Dünyadaki ve Türkiye'deki en büyük çoban köpekleri içinde en büyüğü olanıdır. Dünyanın her yerinden, Çin'den Amerika'ya kadar gönderdik. Son zamanlarda koyun sürülerini de korumaya başlaması bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Anadolu aslanı' atışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı (2) - Son Dakika

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