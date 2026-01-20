Anadolu Efes'e Hapoel Şoku! - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Anadolu Efes'e Hapoel Şoku!

20.01.2026 22:49
Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv'e 71-66 yenildi; Saben Lee 20 sayı ile öne çıktı.

SALON: Arena 8888 Sofia

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Michele Rossi

HAPOEL TEL AVİV: Bryant 12, Oturu 8, Micic 3, Motley 1, Madar 2, Jones 16, Wainright 13, Odiase 2, Blakeney 6, Malcolm 8

ANADOLU EFES: PJ Dozier 15, Weiler-Babb 6, Cordinier 5, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 2, Lee 20, Smits 3, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois 3

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

DEVRE: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53

5 FAUL: Cordinier (Anadolu Efes)

EuroLeague'de 23'üncü hafta maçında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında sahadan 71-66 mağlup ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 19-14 önde kapatan temsilcimiz ilk yarıda 15 sayı üreten Saben Lee'nin son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 43-33 önde gitti.

İkinci yarıya da Lee'nin serbest atış sayısıyla başlayan Anadolu Efes son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 50-53.

Büyük çekişmeye sahne olan 4'üncü periyodun son 2 dakikasına 62-62 eşitlikle girilen maçı Hapoel 71-66 kazanmayı başardı.

Maçın en skor ismi Anadolu Efes adına 20 üreten Saben Lee oldu.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Anadolu Efes'e Hapoel Şoku!
