Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Tır Kamyona Çarptı: 1 Ölü

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kamyona Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kamyona Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı tır, otoyolun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Atilla Ç'nin kullandığı 06 R 7489 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Sürücü, burada yapılan ilk müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Köse'nin cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Atilla Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Ahmet Köse, Düzce, Anadolu Otoyolu, Güncel
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