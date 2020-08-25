Anadolu Platformu, modern hukuk ve İslam hukuku, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim ile İslam düşüncesi açısında ele alınan "İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu"nu yayımladı.

Platformun internet sitesinde yayımlanan raporda, Tu¨rkiye'nin, 2014'te İstanbul Sözleşme'sini yu¨ru¨rlu¨gˆe koyduğu ve bu hu¨kmu¨n geregˆini yerine getirecegˆini taahhu¨t ettiği hatırlatılarak, so¨zles¸menin bu yo¨nu¨yle devlet ile toplumu kars¸ı kars¸ıya getirdiği ve devlet gu¨cu¨nu¨n ideolojik bir amacın gerc¸ekles¸mesi ic¸in arac¸sallas¸tırıldığı görüşü yer aldı.

So¨zles¸menin, siyaset kurumuna ve hukuk mercilerine, kadınlarla erkekler arasında belli go¨rev ve sorumluluklar tayin eden bu¨tu¨n dini o¨gˆretileri ve toplumsal cinsiyet es¸itligˆi du¨s¸u¨ncesini esas alarak derhal ortadan kaldırmayı bir yu¨ku¨mlu¨lu¨k olarak yu¨klediği belirtilen raporda, "Kadına s¸iddetin o¨nlenmesi ic¸in toplumsal rol ve sorumlulukları reddetmeyi o¨neren toplumsal cinsiyet es¸itligˆi, suc¸u din, gelenek ve ku¨ltu¨r gibi degˆerlere atarak bir taraftan da hedef saptırmaktadır. C¸u¨nku¨ yapılan aras¸tırmalar, kadına s¸iddetin temelinde psikolojik sorunlar, alkol ve uyus¸turucu kullanımı gibi hususların oldugˆunu go¨stermektedir. Dolayısıyla s¸iddetin temel nedenlerini yadsıyan her aras¸tırma, kadına s¸iddetin devam etmesine neden olmus¸ olmaktadır." denildi.

I·stanbul So¨zles¸mesi'nin dine, ku¨ltu¨re, gelenegˆe veya o¨rfe dayanan degˆer ve hu¨ku¨mleri, kadın kars¸ıtı bir kategori ic¸ine sokan bir du¨s¸u¨nsel zemine dayandığı öne sürülen raporda, "So¨zles¸me erkegˆi, kadın ic¸in bir rakip, aileyi kadının o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ic¸in bir engel ve toplumsal rolleri de kadının kendini diledigˆi s¸ekilde gerc¸ekles¸tirebilmesine mani olan bir yu¨k olarak go¨rdu¨gˆu¨ ic¸in hedef haline getirmektedir. Dolayısıyla kadın ic¸in erkegˆin yanı sıra aile, toplumsal, ku¨ltu¨rel, dini ve benzeri go¨rev ve sorumluluklar as¸ılması gereken unsurlardır. Bu yo¨nu¨yle İstanbul So¨zles¸mesi'nin taraf olan u¨lke halkları ic¸in toplumsal ve ku¨ltu¨rel anlamda yıkımla sonuc¸lanacak gelis¸meleri barındırdıgˆı rahatlıkla so¨ylenebilir. Batı toplumlarında bile kabul go¨rmeyen pek c¸ok du¨s¸u¨nce ve yargıyı barındıran so¨zles¸menin, muhafazakar bir toplumsal yapıya sahip Tu¨rkiye'de gu¨c¸lu¨ bir hukuki statu¨ ic¸inde is¸lerlik kazanması, gelecek adına kaygı vericidir." ifadelerine yer verildi.

I·stanbul So¨zles¸mesi'nin sıradan bir hukuk metni olmaktan o¨te din, inanc¸, namus, gelenek, o¨rf, hayat, aile, kadın-erkek ilis¸kileri gibi pek c¸ok alanda radikal hu¨ku¨mler ve kabuller barındırdığı görüşü savunulan raporda, "I·stanbul So¨zles¸mesi'nde dile getirilen kadına yo¨nelik s¸iddet evrensel bir sorundur. Ancak bu sorun c¸erc¸evesinde c¸izilen kavramsal c¸erc¸eve, yapılan tanımlar, o¨nerilen c¸o¨zu¨m yolları evrensel du¨zeyde kabul edilebilecek kus¸atıcılıkta ve dogˆrulukta degˆildir. Batı medeniyetinin kendi ic¸inde yas¸adıgˆı tecru¨beyi, c¸elis¸kileri ve c¸atıs¸maları yansıtan bu metinde, kadının maruz kaldıgˆı s¸iddetin temel sebepleri ıskalanmıs¸ ve c¸o¨zu¨m olarak kadınıyla erkegˆiyle bu¨tu¨n insanlıgˆı daha bu¨yu¨k magˆduriyetlere su¨ru¨kleyecek o¨neriler dile getirilmis¸tir." denildi.

Raporda, "Batı medeniyetinin u¨rettigˆi kavram, teori, model ve yapılarla buldugˆu c¸o¨zu¨mleri, toplumsal yapımıza, zihin du¨nyamıza, degˆerlerimize ve ku¨ltu¨ru¨mu¨ze uygun olup olmadıgˆına bakmadan alıp uygulamak tehlikeli sonuc¸lar dogˆuracaktır. Tu¨rkiye'nin devlet olarak I·stanbul So¨zles¸mesi'nden tamamen c¸ekilmesini talep ediyor, ailenin bu¨tu¨n fertlerinin saygınlık, huzur ve esenligˆini temin edecek du¨zenlemelerin toplumsal yapımız ve ku¨ltu¨rel degˆerlerimiz dikkate alınarak acilen gerc¸ekles¸tirilmesini kac¸ınılmaz go¨ru¨yoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul So¨zles¸mesi'nin "Temel Haklar", "Es¸itlik ve Ayırım Go¨zetmeme" bas¸lıklı 4. maddesinin 3 no'lu kararında, so¨zles¸me hu¨ku¨mlerinin magˆdur olarak kabul edilenlere herhangi bir ayırım yapılmaksızın uygulanması istendiği belirtilen raporda, "cinsel yo¨nelim" konusunun temel bir "hak" olarak go¨ru¨ldüğü ve kis¸inin bu hakkı gerc¸ekles¸tirememesinin bir "magˆduriyet" sebebi olarak kabul edildiği ifadeleri yer aldı.

Raporda, zina kavramının suc¸ olmaktan c¸ıkarılmasının ardından es¸cinsel birlikteliklerin yasal gu¨venceye kavus¸turulmasının, birey ve toplum ahlakı ve sagˆlıgˆını ne derece bozacagˆı u¨zerinde o¨zellikle durulması gerektiği görüşüne yer verildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"I·stanbul So¨zles¸mesi'ne uyum yasası olan du¨zenlemenin bir sonucu olarak kadının tek taraflı beyanı asıl kabul edilerek koca evden uzaklas¸tırılmaktadır, bu durum da aile kurumunun devam etmesi yerine dagˆılıp parc¸alanmasına neden olmaktadır. Oysa kocanın kalacak yeri bulamadıgˆı durumlarda sıgˆınacagˆı mekan ve ekonomik kos¸ullarına dair herhangi bir du¨zenleme yapılmamıs¸tır. Bu da kocanın daha fazla hukuksuz eylemlerde bulunmasına neden olmaktadır. So¨zles¸menin 48. maddesiyle aile ic¸i problemlerde aile bu¨yu¨klerinin veya mahkemelerde go¨rev yapan yetkili kimselerin devreye girerek tarafları barıs¸tırması, bunun ic¸in arabuluculuk yapmaları yasaklanmaktadır. Oysa u¨lkemizde mahkemelerin is¸ yu¨ku¨nu¨ hafifletmek ic¸in 'arabuluculuk' kanunu yu¨ru¨rlu¨gˆe konulmus¸tur. Geleneksel aile yapısına sahip tu¨m inanc¸ ve toplum gruplarında aile ic¸erisinde c¸ıkan ihtilaflar aile bu¨yu¨kleri, kanaat o¨nderleri ve bireyler u¨zerinde so¨z so¨yleme hak ve yetkisi olan kis¸ilerce nasihat, mahalle etkisi, sulh gibi yo¨ntemlerle c¸o¨zu¨mlenirken bu maddeyle bu uygulamalar yasaklanmakta, ailenin yas¸atılması yerine dagˆıtılması ve yok edilmesi o¨n plana c¸ıkarılmaktadır. Aile hukuk ile kurulur ahlak ile su¨rdu¨ru¨lu¨r. Oysa I·stanbul So¨zles¸mesi'nin hemen her maddesinde aile ic¸i problemlerin c¸o¨zu¨mu¨nde din, ahlak ve bu degˆerler dogˆrultusunda ortaya c¸ıkan o¨rf ve adetin devre dıs¸ı bırakılması emredilmektedir."