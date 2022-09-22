Anagold Madencilik yeniden faaliyete başladı (2) Yeniden - Son Dakika
Üye Girişi

Anagold Madencilik yeniden faaliyete başladı (2) Yeniden

22.09.2022 20:45
Anagold Madencilik yeniden faaliyete başladı (2) Yeniden

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından para cezası uygulanıp, faaliyeti durdurulan Anagold Madencilik, Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde gerekli iyileştirme...

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından para cezası uygulanıp, faaliyeti durdurulan Anagold Madencilik, Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde gerekli iyileştirme girişimlerini tamamlayarak yeniden faaliyete geçti. Firma tarafından yapılan açıklamada Bakanlık temsilcilerinin gözetimin gerçekleştirilen iyileştirme ile tüm kontrol sisteminin, olaydan önceki sisteme kıyasla daha da hassas hale getirildiği ifade edildi. Konu ile ilgili Anagold Madencilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çöpler Madeni, ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı. Bu iyileştirmeler, 21 Haziran'da meydana gelen olayın olası tekrarlamasını önlemek için ek koruma sağlamak üzere tasarlandı. İstenilen iyileştirilmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik, 21 Haziran'daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Çöpler Madeni'ne 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi, yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek.

Çöpler Madeni, madenciliğin zirve noktası olarak kabul edilen ulusal ve uluslararası standartlara sahip üretim teknikleriyle 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Madenimiz, açıldığı günden bu yana dünya standartlarındaki en üst seviye yönetmelikler ve yönergelere uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda halihazırda üst seviyede olan çalışma sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerimiz; yaşanan olay sonucunda insan ve çevre sağlığı açısından daha da iyileştirildi. Bu kapsamda tüm kontrol sistemimiz, olaydan önceki sisteme kıyasla daha da hassas hale getirildi. Ayrıca şiddetli yağış gibi olağandışı durumlarda yüzeydeki suyu toplamak için 2.100 m3'lük yağmur suyu (yüzey suyu) toplama havuzu inşa edildi. Tüm girişimler, Bakanlık temsilcilerinin gözetimiyle ve görüşleriyle tamamlandı.

Anagold Madencilik, diğer ülkelerdeki maden sahalarında olduğu gibi Çöpler bölgesinde de Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde, insan sağlığına ve çevresel sürdürülebilirliğe uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Anagold Madencilik, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de bölge halkına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun."


YORUMLAR
500
Altın üretiminin yıl sonunda 40 tonu aşması bekleniyor Altın üretiminin yıl sonunda 40 tonu aşması bekleniyor '2. Maden Kurtarma Yarışması' başladı '2. Maden Kurtarma Yarışması' başladı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Madencilik, Türkiye, İliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anagold Madencilik yeniden faaliyete başladı (2) Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
20:49 Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Anagold Madencilik yeniden faaliyete başladı (2) Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement