Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı - Son Dakika
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Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı

30.04.2022 09:48
Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı

Türkiye'nin farklı illerinden anaokulu öğrencilerinin "Oyuncağını Tasarla Paylaş" projesi kapsamında tasarladığı oyuncaklar Mardin'deki 10 köy okuluna gönderildi.

Türkiye'nin farklı illerinden anaokulu öğrencilerinin "Oyuncağını Tasarla Paylaş" projesi kapsamında tasarladığı oyuncaklar Mardin'deki 10 köy okuluna gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-Twinning Platformu'nda bir araya gelen Ankara, Mardin, Gümüşhane ve İstanbul'dan 10 öğretmen "Oyuncağını Tasarla Paylaş" projesini hayata geçirdi.

Sosyal sorumluluk ve yardım projesiyle, 4-6 yaş grubundaki çocukların, kullanmadıkları bozuk oyuncakları tamir edip tasarlayarak hem geri dönüşüme kazandırmaları hem de iyilik, yardımseverlik ve paylaşma gibi manevi değerleri kazanmaları hedeflendi.

"Öğrencilerimiz tanımadıkları arkadaşları için iyilik masalları oluşturdu"

Proje kapsamındaki etkinliklere ilişkin bilgi veren Mamak TOKİ İlkokulu ve e-Twinning Platformu öğretmenlerinden Çiğdem Üstünbaş, "Projemizle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımız için oyuncaklar tasarlandı ve evimizdeki oyuncakların tamir edilerek başka şehirlerdeki tanımadığımız çocuklara iyilik mektuplarıyla gönderimi sağlandı." dedi.

Üstünbaş, öğrencilerin, öncelikle web araçlarını kullanarak projeyle ilgili ön ve son test anketlerini tamamladığını, ardından karışık okul takımlarının proje ortağı okullara davet edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, çevremizdeki okullar ve proje ekiplerimizle kullanılmayan oyuncakları tamir ettik, hediye paketlerine sardık ve üzerlerine isimlerimizi yazdık. Öğrencilerimiz iyilik kutularını, minik elleriyle tek tek belirledikleri oyuncaklarla, proje kapsamındaki okullar için doldurdular. Minik eller koca yürekler, tanımadıkları köy okulları için geri dönüştürülebilir atık materyallerle oyuncak sergisi oluşturdular. Mardin'deki 10 köy okuluna 60 koli içerisinde oyuncaklar, kırtasiye materyalleri, bez bebekler ve hikaye kitaplarıyla yola çıktı. Ayrıca öğrencilerimiz tanımadıkları arkadaşlarına çizdikleri iyilik resimleriyle web tasarımlı iyilik masalı oluşturdu."

Mart ayında düzenledikleri "İyilik mektupları-Yardımlaşma evi" isimli davranış etkinliği kapsamında çocukların aileleriyle evde, okulda ve çevrelerinde yaptıkları iyiliklerin video ve resimlerini çekerek paylaştığını aktaran Üstünbaş, "Öğrenci velilerimizden bu çalışmayla ilgili çok olumlu dönüşler aldık. Ailece kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ettiler." diye konuştu.???????

Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı
Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı
Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı
Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı
Anaokulu öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar köy okullarına ulaştırılmak üzere yola çıktı

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Kaynak: AA

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