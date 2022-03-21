Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi

21.03.2022 17:30

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Kenan Yaşar'ın vefat eden annesi Fevziye Yaşar'ın cenazesi, Çorum'un Mecitözü ilçesinde toprağa verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Kenan Yaşar'ın vefat eden annesi Fevziye Yaşar'ın cenazesi, Çorum'un Mecitözü ilçesinde toprağa verildi.

Fevziye Yaşar'ın naaşı, Mecitözü Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Sarıdede Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bazı AYM üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AYM Başkanı Arslan, Kenan Yaşar ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi
Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi
Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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