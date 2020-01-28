Ankara ak parti'den depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Ankara ak parti'den depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

AK Parti'den depremzedeler için yardım kampanyasıAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, deprem felaketine uğrayanlarla dayanışma içinde olmak için AK Parti grubu olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

AK Parti'den depremzedeler için yardım kampanyası

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, deprem felaketine uğrayanlarla dayanışma içinde olmak için AK Parti grubu olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Bostancı, "Milletvekillerimizin gerekli desteği sağlayacaklarını ve bu paylaşımı en yüksek düzeyde gerçekleştireceklerine inancımız tamdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da meydana gelen depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Depremin hemen ardından devletin yardıma koştuğunu kaydeden Bostancı, "Tabii bu devletin asli görevi. Devletin yaptığı maddi manevi yardımlar var. Devlet hem sevinçler için hem felaketler için var" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DA DESTEK VERECEK'

Bostancı, depremin ardından çeşitli kampanyaların düzenlendiğine işaret ederek, "Toplanan ciddi yardımlar var. Vatandaşların çeşitli banka hesaplarında topladıkları paralar var. Biz de AK Parti grubu olarak, bu deprem felaketine uğrayanlarla dayanışma içinde olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Milletvekillerimizin gerekli desteği sağlayacaklarını ve bu paylaşımı en yüksek düzeyde gerçekleştireceklerine inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız da kampanyaya destek verecek. Bu tür yardımların limiti belli olmaz. Bu bir gönül ve dayanışma işidir. Hesap numaramız açık vatandaşlarımız da buna katılabilirler" diye konuştu.

Ankara ak parti'den depremzedeler için yardım kampanyası

Naci Bostancı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
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