Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Beypazarı çiftçisine Macar fiği dağıtımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Beypazarı ilçesinden çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı payı ödemeli Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürlüğü önünde yapılan dağıtıma, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Korkmaz, Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği çiftçilere tohumluk dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayrıca Korkmaz, Beypazarı ilçesinden 210 çiftçiye toplam 42 ton Macar fiği tohumunun dağıtıldığını aktardı.

Çiftçilerden Murat Uz da kendilerine bu imkanı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.