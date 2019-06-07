Ankara'da 3 bin saman balyası yandı
1 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.
Gökçedere Mahallesi'nde Sinan Seyfili'ye ait samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Sinan Keyfili, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 bin saman balyası yanarken, yaklaşık 32 bin TL'lik zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yerinden görüntü
İtfaiye çalışmasından görüntü
Görgü tanığı ile röportaj
Detay
Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK-DHA
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