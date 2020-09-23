Ankara'da, amca ve yeğeni silahlı kavgada yaralandı - Son Dakika

Ankara'da, amca ve yeğeni silahlı kavgada yaralandı

ANKARA'da, seyyar kokoreç tezgahı işleten Mehmet Y. ile yeğeni Önder Y., silahlı kavgada tabanca vurularak yaralandı.

Ankara'da, amca ve yeğeni silahlı kavgada yaralandı, System.String[]

ANKARA'da, seyyar kokoreç tezgahı işleten Mehmet Y. ile yeğeni Önder Y., silahlı kavgada tabanca vurularak yaralandı. Olay sonrası polis, 1 kişiyi gözaltına alırken, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, bugün sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kabil Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar kokoreç tezgahını kapatıp eve gitmeye hazırlanan Mehmet Y. ve yeğeni Önder Y. ile 06 BGZ 929 plakalı otomobille gelen Kadir T'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevre esnafı, kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada otomobille gelen gruptan bir kişi tabancasını çıkarıp Mehmet Y. ile yeğeni Önder Y.'ye ateş etti. Silahlı kavgada Önder Y. bacağından, amcası Mehmet Y. ise karnından ve kasığından vurularak yaralandı. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Y'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri de, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin kaçış güzergahını tespit etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil ve sürücüsü Kadir T. tabanca ile yakalandı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Çankaya, Seyyar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 06:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, amca ve yeğeni silahlı kavgada yaralandı - Son Dakika

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