Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
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