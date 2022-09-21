"Çekiçli cinayet davası" sanığı hakim karşısında

Ankara'da kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'un çekiçle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Aydın ile azmettirici olduğu iddia edilen maktulün ortağı tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Sanık Volkan Aydın, maktul Akkuş ile ortağı Aslan'ın işlettiği kahvehaneye bazı günler oyun oynamak ve alkol almak için gittiğini, söz konusu kişilerle samimiyetinin olmadığını söyledi.

Cinayetten bir gün önce Akkuş ile Aslan'ın kahvenin devrine ilişkin tartışmaya başladıklarını, olaya müdahale etmek isterken Akkuş'un kendisine küfrettiğini iddia eden sanık Aydın, "Hasan bana kötü söz söyleyince ben de kendisine vurdum, o esnada düştü. Bunun üzerine beni oradan uzaklaştırdılar. Bir gün sonra Hasan ile konuşmak için akşam saatlerinde kahvehaneye gittim, kapı açıktı, içeride kimse yoktu. Alt katta Hasan'ı gördüm, bana neden küfür ettiğini sorunca aynı ifadeleri kullanmaya başladı, ben de çekiçle yüzüne vurdum." ifadelerini kullandı.

Olay anında üzerinde tabanca ve bıçak da bulunduğunu belirten Aydın, öldürme kastıyla hareket etmediğini, ayrıca cinayeti işlemesi için başkaları tarafından azmettirilmediğini iddia etti.

Tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan da öldürülen Hasan Hüseyin Akkuş ile ortak olduklarını, olaydan bir gün önce iş yerinin devri nedeniyle tartıştıklarını ifade etti.

Tartışma esnasında sanık Aydın'ın, Akkuş'a müdahale ettiğini anlatan Aslan, "Volkan, Hüseyin'i itince kahvehanedekilerle birlikte Volkan'ı dışarı çıkardık, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Daha sonra Volkan beni arayarak, Hüseyin'e yönelik küfürler savurdu ve onu öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine kızdım. Tartışmadan bir gün sonra kahveye geldim, bir süre sonra garson, alt katta yatan Hüseyin'in kanlar içinde olduğunu söyledi. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik." diye konuştu.

İddianamede iddia edildiği gibi ortağı Akkuş'u öldürmesi için sanığı azmettirmediğini öne süren Aslan, suçsuz olduğunu savunarak beraatını istedi.

Sanık savunmalarının ardından tanık beyanlarını alan mahkeme, Volkan Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.

İddianame

İddianameye göre Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'ndeki kahvehaneyi ortak işleten Hasan Hüseyin Akkuş ile Örsan Ceyhun Aslan arasında 2 Ocak'ta iş yerinin devri konusunda tartışma yaşandı.

Bu esnada kahvehanede bulunan Volkan Aydın da tartışmaya dahil oldu ve Akkuş'a yumruk attı. Çevresindekilerin araya girmesinin ardından taraflar sakinleştirildi.

Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Aslan, kahvehanenin alt katındaki kanepede Akkuş'un cansız bedenini buldu.

Savcılık, Aslan'ın olaydan birkaç saat önce Aydın ile 188 saniyelik telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Aydın, ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü kabul ederek, şunları söyledi:

"Hasan ile kavgadan bir gün sonra saat 21.30 sıralarında kahveye gittim, kimse yoktu, kapısı kilitli değildi. Sonra kahvenin alt katının ışıklarının yandığını fark ettim. Burada Akkuş kanepenin üzerinde uyuyordu. Uyandırmaya çalıştım, 'Kalk' dedim, o da kafasını kaldırır gibi yaptı, 'Uyanmıyorum, sen git' dedi ve tekrar uyumaya başladı. Üst kata çıktım, sehpanın üzerinde ahşap saplı çekici gördüm. Çekici alarak alt kata indim, Hasan uyumaya devam ediyordu. Ona herhangi bir söylemde bulunmadan çekiçle kafasına 4-5 defa vurdum. İlk vurmuş olduğum çekiç darbesinde herhangi bir tepki vermedi. Kendisine duyduğum sinirden dolayı tekrar çekiçle vurdum. Çekici aldığım yere bıraktım ve kahvenin kapı iç kısmındaki anahtarı aldım, kapıyı dışarıdan kilitleyerek uzaklaştım. Anahtarı da hatırlamadığım boş bir araziye attım."

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede, Volkan Aydın hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ile "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan'ın ise "öldürmeye azmettirme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.