Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp

13.06.2022 10:12
Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Başkentte bir haftadır yaşanan sağanak sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Başkentte bir haftadır yaşanan sağanak sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu. Geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan sağanak ilk olarak Cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Akyurt'ta 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt'ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt'un Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Okullara ara verildi

Yaşanan sağanak sonrası yağışların devam edeceği ve yeniden sele neden olabileceği için Ankara Valisi Vasip Şahin okullara ara verildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Ankara'da meydana gelen sel felaketinde üzücü bilanço: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp Ankara'da meydana gelen sel felaketinde üzücü bilanço: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp Selden zarar gören Akyurt'ta temizlik çalışması yapılıyor Selden zarar gören Akyurt'ta temizlik çalışması yapılıyor
Kaynak: İHA

Akyurt, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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