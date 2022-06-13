Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

13.06.2022 11:37

Ankara'da bir haftadır yaşanan sağanak sonucu sel felaketi yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar ise göle döndü. Sele kapılan 2 kişi ve elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Altındağ'da kaybolan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu. Geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan sağanak ilk olarak Cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu.

Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

1 KİŞİ KAYIP

Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

TOPLAM 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt'ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt'un Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan sağanak sonrası yağışların devam edeceği ve yeniden sele neden olabileceği için Ankara Valisi Vasip Şahin okullara ara verildiğini şu ifadelerle duyurdu: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

TEMİZLİK VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan Ankara'nın Akyurt ilçesinde temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Belediye binası civarında sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makinaları ve küreklerle temizleniyor. Zeminin altında kalan yerlerdeki sular, vidanjörlerle çekiliyor.

İşte sel felaketinin esir aldığı Başkent'ten kareler:

Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
Ankara felaketi yaşıyor! Sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
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Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil sel bölgesinde açıklamalarda bulundu Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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