Ankara'da Suriye Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Suriye Protestosu

27.01.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek ve Demokrasi Güçleri, Suriye'deki saldırılara karşı eylem düzenledi, cihatçı saldırılara dikkat çekti.

(ANKARA)- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemde, "Sivil faşist çetelere, cihatçı saldırılara, devlet şiddetine ve savaş politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları protesto etmek amacıyla Yüksel Caddesi'nde toplandı.

Eylemciler protesto sırasında "Her yer Rojava her yer direniş", "Emperyalizme düşman; halklar kardeştir" ve "Jin jiyan azadi" sloganları attı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması yapan DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatih Kanat, şunları kaydetti:

"6 Ocak günü, IŞİD artığı zihniyetin 'cihat' anlayışıyla Halep'te Kürt ve Süryani mahallelerine başlattığı saldırılar giderek yoğunlaşmış, vahşet boyutuna ulaşmıştır. Gelinen aşamada Kobani kenti kuşatma altına alınmış; su, gıda, internet ve elektrik hatları kesilmiş, bunun sonucunda 5 çocuk donarak yaşamını yitirmiştir. Bölgede yaşayan tüm halklar açık bir soykırım tehdidiyle karşı karşıyadır.

"Diyar Koç yoğun bakımda"

Bu saldırılara karşı Türkiye'nin onlarca ilinde savaşa ve halklara yönelik saldırılara karşı protesto eylemleri düzenlenmektedir. Ancak bu meşru ve haklı eylemlere kolluk güçleri tarafından orantısız ve hukuka aykırı güç kullanılarak müdahale edilirken; işkence ve kötü muamele uygulanmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi tutuklanmıştır. Bu işkencelerin bir örneği olan 'Diyar Koç', Mardin'in Nusaybin ilçesinde kolluk kuvvetleri tarafından işkence edilerek gözaltına alınmış, tedavisi tamamlanmadan hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bugün gelen bilgilere göre; Diyar Koç'un götürüldüğü Diyarbakır Cezaevi'nde durumunun cezaevi yönetimi tarafından kritik görülmesi üzerine Ankara'ya sevk edildiğini ve yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öte yandan Gebze'de bir kadın sağlık emekçisinin saçını örmesi "suç" sayılarak gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması, baskının ve keyfiyetin ulaştığı boyutu açıkça gözler önüne sermektedir.

"Kobanili genç Baran Abdi saldırının hedefi olmuş ve katledilmiştir"

Son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen protesto eylemine yönelik silahlı, sivil faşist bir saldırı düzenlenmiş; balkondan eylemi izleyen, 2014 yılında IŞİD saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Kobanili genç Baran Abdi bu saldırının hedefi olmuş ve katledilmiştir.

Tarsus'ta ve diğer yerlerde yaşanan bu insanlık suçları rastlantı ya da anlık öfkenin sonucu değildir. Bunlar, siyasi iktidarın yıllardır sürdürdüğü savaşçı ve cihatçı güçleri besleyen Suriye politikasının doğrudan sonucudur. Özgür basının susturulmaya çalışılmasının, yerine cihatçı çeteleri meşrulaştıran bir ana akım medya düzeninin kurulmasının; kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaştırılmasının; işçilerin ve emekçilerin açlığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe mahküm edilmesinin; sermayenin çıkarlarının halkların yaşamının önüne konulmasının kaçınılmaz sonucudur. Kürtleri, Alevileri, Rumları, Ermenileri ve diğer tüm halkları ve inançları yok sayan, farklı olanı tehdit olarak gören zihniyetin geldiği yerdir.

"11 yıl önce IŞİD barbarlığı yenilgiye uğratılmıştır"

Bugün emperyalist güçlerin çıkarları ve paylaşım hedefleri doğrultusunda hedef alınan Rojava Devrimi, yalnızca orada yaşayan halkları değil; kadın özgürlüğünü, halkların eşit ve birlikte yaşam iradesini, enternasyonalist dayanışmayı hedef almaktadır. Bundan 11 yıl önce, kadınların öncülüğünde halkların ortak mücadelesi ve enternasyonal dayanışmayla IŞİD barbarlığı yenilgiye uğratılmıştır. Bugün tehdit altında olan tam da bu kazanımlar ve değerlerdir.

"Cihatçı saldırılara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz"

Bizler Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; kadın özgürlüğüne, halkların eşit ve ortak yaşam mücadelesine, barışa ve enternasyonalist dayanışmaya sahip çıkıyoruz. Sivil faşist çetelere, cihatçı saldırılara, devlet şiddetine ve savaş politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Baran Abdi'nin katledilmesinin hesabını sormaktan, Rojava halklarıyla dayanışmayı büyütmekten ve bu karanlık düzen karşısında yan yana durmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Orta Doğu, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Suriye Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
20:30
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:18:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Suriye Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.