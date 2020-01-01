Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildiANKARA'da, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına düzenlenen uygulamada, 15,5 litre sahte içki, 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına düzenlenen uygulamada, 15,5 litre sahte içki, 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içki ve uyuşturucu satışının önlenmesi için uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 107 eğlence mekanına baskın yaptı. Beraberlerinde getirdikleri dedektör köpeklerle mekanları arayan polis ekipleri, bidonlar içerisinde 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada, 2 bin 150 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapıldı.

Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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