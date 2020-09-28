Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'in zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'in zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltındaki Ayhan Bilgen'in gıdadan zehirlenmesine rağmen sağlık kuruluşuna götürülmediği şeklindeki paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'in zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal paylaşım hesaplarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüpheli Ayhan Bilgen'in verilen gıdadan zehirlendiği ancak hastaneye götürülmediği şeklinde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

BİLGEN DAHİL 3 ŞÜPHELİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde 27 Eylül itibarıyla farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verildiği ifade edilen açıklamada, bu saat itibarıyla gözaltında bulunanlardan Ayhan Bilgen dahil sadece 3 şüpheliden sağlık şikayetleri alındığı ve tamamının sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarında yetkililerle yapılan görüşmelerde, şüphelilerin şikayet sebeplerinin tetkikinin ayrıntılı şekilde devam ettiği bilgisinin alındığı kaydedildi.

Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'in zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ayhan Bilgen, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ankara Emniyeti, Ayhan Bilgen'in zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği iddialarını yalanladı - Son Dakika


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