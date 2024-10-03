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Ankara'ya Yeni Su İsale Hattı

Ankara\'ya Yeni Su İsale Hattı

Ankara'da içme suyu projesi için sözleşme imzalandı, 6 km hat inşa edilecek, 2,1 milyon kişiye hizmet verecek.

03.10.2024 11:03
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(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü'nün "Ankara Metropol Kent İçme suyu Ana İsale Hattı Projesi" için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri arasında 6 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu ana isale hattı inşa edilecek. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje, 2,1 milyon Başkentliye kesintisiz, sağlıklı, kaliteli ve temiz içme suyu sağlayacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 2 Temmuz 2024'te ihaleye çıkılan "Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi" için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşme imzaladı. Proje kapsamında Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi'ndeki P1 Pompa İstasyonu ile Keçiören Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu arasında uzanan ve sık sık arıza veren eski içme suyu ana isale hattı iptal edilecek. Yerine 6 kilometrelik çelik boru döşenerek yeni bir içme suyu ana isale hattı yapılacak.

Su kesintilerinin önüne geçilecek

Ekonomik ömrünü tamamlayan söz konusu hattın yenilenmesi ile Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan vatandaşların, gelecekte maruz kalması muhtemel su kesintilerinin önüne geçilecek. Proje bittiğinde 2,1 milyon Ankaralıya kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak.

Başkent Ankara'ya Japonya desteği

"Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi" için İller Bankası aracılığıyla Japonya Kalkınma Ajansı'ndan uzun vadeli kredi alındı. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Proje çerçevesinde 346 milyon tutarında yatırım gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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