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Ankara'yı güldürdü sıra İstanbul'da

6 saat önce

Cumartesi akşamı Ankara'da Route Ankara'da sahne alan ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.

Ankara'yı güldürdü sıra İstanbul'da, System.String[]

Cumartesi akşamı Ankara'da Route Ankara'da sahne alan ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Anlatanadam ve Kemal Ayça, 14 Aralık Cumartesi akşamı ise İzmirli hayranlarıyla buluşacak...

Kadıköy, Aralık, Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:03 
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