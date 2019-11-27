Ankara'yı güldürdü sıra İstanbul'da

Cumartesi akşamı Ankara'da Route Ankara'da sahne alan ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Anlatanadam ve Kemal Ayça, 14 Aralık Cumartesi akşamı ise İzmirli hayranlarıyla buluşacak...