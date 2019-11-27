Ankara'yı güldürdü sıra İstanbul'da
6 saat önce
Cumartesi akşamı Ankara'da Route Ankara'da sahne alan ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.
Cumartesi akşamı Ankara'da Route Ankara'da sahne alan ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Anlatanadam ve Kemal Ayça, 14 Aralık Cumartesi akşamı ise İzmirli hayranlarıyla buluşacak...
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:03
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