Anket: Kongre baskınının ardından ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor - Son Dakika

Anket: Kongre baskınının ardından ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor

09.01.2021 00:23
Anket: Kongre baskınının ardından ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor, System.String[]

ABD'de yapılan bir anket çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, halkın yüzde 57'sinin Başkan Donald Trump'ın acilen görevden alınması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, halkın yüzde 57'sinin Başkan Donald Trump'ın acilen görevden alınması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

ABD'de çarşamba günü Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, olayların sorumlusu olarak görülen Donald Trump'a yönelik tepkiler devam ediyor.

Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Trump'ın görev süresi bitmeden bir an önce görevden alınmasını desteklediğini ortaya çıkardı.

Ayrıca ankete katılan Amerikalılardan yüzde 70'i Trump'ın çarşamba sabahı yaptığı konuşmada halkı kışkırtacak sözler sarf etmesini onaylamadığını bildirdi.

- ABD'deki Kongre baskını

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

Olayların ardından Donald Trump'ın görev süresi dolmadan görevden alınması tartışmaları gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anket: Kongre baskınının ardından ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a soğuk duş! Azil metni sunuluyor Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı beğendi! Taraftarlar çılgına döndü Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek İtalyan ekibi Sona Calcio'ya transfer olan Maicon, oğluyla aynı kulübün formasını giyecek         
23:45
Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz         
23:28
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı         
21:30
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor         
20:16
Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin         
19:57
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 00:32:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anket: Kongre baskınının ardından ABD'lilerin yüzde 57'si Trump'ın bir an önce görevden alınmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei