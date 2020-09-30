Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

MANİSA'da, pandemi sürecinde annesiyle birlikte hastaneye giden ve sıra alma cihazına dokunduğu sırada annesinin 'mikrop vardır, dokunma, elleme' uyarısı üzerine proje üreten Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi, Aybüke Demirok, TEKNOFEST 2020'de Türkiye birinciliği kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle dünyanın en büyük Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020', bu yıl Gaziantep'te düzenlendi. Festivale katılan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) 4'üncü sınıf öğrencisi Aybüke Demirok, insanlık yararına teknoloji yarışması sağlık ve ilk yardım kategorisinde birincilik kazandı. Danışmanlığını sosyal bilgiler öğretmeni Melek Geylani Bayram'ın yaptığı 'Dokun-Ma-Tik' isimli proje büyük beğeni toplayarak, yaklaşık 5600 proje arasından Türkiye birincisi olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.