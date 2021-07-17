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Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu

17.07.2021 22:47

Ankara'da Gölbaşı kurban pazarında sergilenen büyükbaş hayvanlar için güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada 850 kiloluk 3 yaşındaki Simental melezi "Boran" isimli tosun, bir anda huysuzlanınca anons yapan muhabirin üzerine doğru koştu. Tehlikeyi sezen muhabir, dev kurbanlık boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kurban bayramına sayılı günler kala Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlık tosunların güzelliklerini sergilediği yarışma düzenlendi. Yarışmada birinci olan 'Şahin' tam, ikinci olan 'Kral-1' yarım ve üçüncü olan 'Polat' çeyrek altın ile ödüllendirildi.

DEV BOĞANIN ALTINDA KALACAKTI

Yarışmada dördüncü sırada podyuma çıkan 1 metre 53 santimlik boyu ile yarışmanın en uzun tosunu 850 kiloluk 3 yaşındaki Simental melezi 'Boran', podyumda ilerlerken huysuzlandı. 'Boran', başta ilerlemeyi reddederek olduğu yerde durdu. Ardından bir anda koşarak podyumu birbirine katan tosun, o esnada çekim yapan kameramanlara ve muhabirlere de zor anlar yaşattı. Anons yapan Kanal D muhabiri dev kurbanlık boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu

Kurban Bayramı, Kanal D, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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