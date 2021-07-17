Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Kurban bayramına sayılı günler kala Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurbanlık tosunların güzelliklerini sergilediği yarışma düzenlendi. Yarışmada birinci olan 'Şahin' tam, ikinci olan 'Kral-1' yarım ve üçüncü olan 'Polat' çeyrek altın ile ödüllendirildi.

DEV BOĞANIN ALTINDA KALACAKTI

Yarışmada dördüncü sırada podyuma çıkan 1 metre 53 santimlik boyu ile yarışmanın en uzun tosunu 850 kiloluk 3 yaşındaki Simental melezi 'Boran', podyumda ilerlerken huysuzlandı. 'Boran', başta ilerlemeyi reddederek olduğu yerde durdu. Ardından bir anda koşarak podyumu birbirine katan tosun, o esnada çekim yapan kameramanlara ve muhabirlere de zor anlar yaşattı. Anons yapan Kanal D muhabiri dev kurbanlık boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.