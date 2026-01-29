Antakya\'da 1909 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Aramada 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
